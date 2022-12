Uma mulher de 25 anos e a filha dela, de 2 anos, que eram mantidas em cárcere privado foram salvas após a vítima jogar um bilhete por cima muro pedindo socorro, em Santo Antônio do Descoberto, na região Leste do Estado. A Polícia Civil conseguiu prender o suspeito em flagrante nesta quinta-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o pedido de separação da mulher, que conseguiu escrever um bilhete pedindo ajuda. A vítima colocou o número de telefone da sua mãe, pedindo a quem achasse para contatar a família e a polícia.

A mãe da vítima, que mora em Cavalcante, na região norte do Estado e a cerca de 400km da cidade onde a filha estava, oi até a delegacia quando recebeu a ligação com o pedido de socorro. Com informações compartilhadas pelas polícias das duas cidades, foi possível fazer a prisão do suspeito em flagrante.

Segundo a polícia, o suspeito dizia a todo momento que iria matar a vítima e se matar. O cárcere privado e violência psicológica durou três dias.

