Cidades Polícia Técnico-Científica não encontra falha mecânica em carro que invadiu restaurante em Goiânia Delegada afirma que investigações ainda continuam e que o relatório final da perícia ainda não foi concluído

Após 10 dias do acidente em que um carro invadiu o restaurante Empório Saccaria, no Jardim Goiás, em Goiânia, a Polícia Técnico-Científica afirma que não encontrou falhas mecânicas no veículo. O relatório final ainda não foi entregue à Polícia Civil, mas a delegada Maira Barcelos adianta que a perícia não comprovou a versão da motorista Elisabete Nunes Magalhães...