Cidades Polícia vai periciar trecho da T-9 onde ocorreu racha que matou jovens; via será interditada Trecho será bloqueado no sentido Nordeste para Sudoeste e ocorrerá “para dar segurança aos servidores da Polícia Técnico-Científica”

A Polícia Técnico-Científica fará, na tarde desta sexta-feira (3), uma perícia criminal nas câmeras da avenida T-9 e na própria via, em Goiânia, para elucidar detalhes do acidente com racha que culminou na morte de dois jovens. Por causa disso, a Prefeitura de Goiânia vai interditar a via em todas as faixas das 14h às 16h no trecho entre a rua T-30 e a rua T-33. Conforme a Secr...