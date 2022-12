Atualizada em 07/12/2022 às 16h16

A morte do jornalista Luiz Fernando Rocha Lima, nesta quarta-feira (7) gerou manifestações de pesar de políticos e entidades do Estado. Luiz Fernando tinha 75 anos, e foi diretor geral do Grupo Jaime Câmera em Palmas (TO) e em Brasília (DF), além de ser ex-diretor de jornalismo da rede.

Nando, como era conhecido e carinhosamente chamado pelos amigos, estava tratando de um tumor cerebral agressivo, descoberto depois de contrair Covid-19 no início de 2022.

Leia também:

- Morre o jornalista Luiz Fernando Rocha Lima

O governador reeleito Ronaldo Caiado usou as redes sociais para manifestar pesar pela morte de Nando, e destacou a trajetória de destaque que ele teve na comunicação do Centro-Oeste, quando comandou o jornalismo dos veículos do Grupo Jaime Câmera.

"Com muito pesar, eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia do falecimento do amigo Luiz Fernando Rocha Lima. Nando teve uma trajetória de grande destaque na comunicação no Centro-Oeste, tendo comandado por muitos anos o jornalismo dos veículos do Grupo Jaime Câmara em Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

Com muito pesar, eu e Gracinha recebemos a notícia do falecimento do amigo Luiz Fernando Rocha Lima. pic.twitter.com/CwLYN4NoP0 — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) December 7, 2022

Advogado, Nando também trabalhou ao lado do governador Leonino Caiado, na década de 1970. Era apaixonado por automobilismo e foi um dos idealizadores do Autódromo Internacional de Goiânia. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa recebê-lo de braços abertos, meu amigo. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) December 7, 2022

O ex-governador e ex-senador de Goiás, Marconi Perillo, também prestou homenagem pelas redes sociais e deixou sentimentos à família. "Uma pessoa que deixa um legado exemplar de dedicação e profissionalismo, com jornalismo de qualidade", disse Marconi.

Rogério Cruz, usou a conta no Twitter para mostrar pesar pela morte de Luiz Fernando. O prefeito de Goiânia disse que ele e a sua esposa Thelma Cruz tomaram conhecimento da morte de Nando, e colocou em trecho da postagem que estava em orações pelos familiares e amigos: "elevamos nosso pensamento a Deus para que a todos confortem neste momento de grande consternação e tristeza", diz na postagem.

É com imenso pesar que eu e minha esposa, Thelma Cruz, tomamos conhecimento da morte, aos 75 anos, do advogado e jornalista Luiz Fernando Rocha Lima, o Nando, ex-diretor geral do Grupo Jaime Câmara em Palmas (TO) e em Brasília (DF), e ex-diretor de jornalismo da rede. pic.twitter.com/s4DWBIBzM7 — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) December 7, 2022

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), lamentou a morte do advogado e jornalista e destacou a postura ética e correta de Luiz Fernando. Ainda na publicação a Fecomércio disse que Nando sempre honrou o jornalismo e a empresa onde trabalhava.