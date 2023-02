Quatro pessoas foram presas de forma temporária na manhã desta quinta-feira (9) pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) por suspeita de fraude e corrupção no sistema de regulação médica estadual. Entre os presos está um ex-prefeito de Teresina de Goiás e um vereador de São Miguel do Araguaia. Outro mandado de prisão está em aberto.

A polícia informou que operadores do sistema de regulação médica recebiam até R$ 5 mil para que pessoas fossem incluídas e priorizadas na lista de espera de cirurgias, a maioria para fins estéticos.

O delegado responsável pela investigação, Danilo Victor disse que as fraudes aconteciam, ao menos, desde 2020. "Alguns dos presos não eram servidores do sistema de regulação médica e tinham logins e senhas do sistema. Uma das pessoas que foi presa hoje tinha 15 perfis e inseriu 1902 pessoas na fila".

Ao POPULAR, o delegado à frente do caso detalhou que tanto um ex-prefeito de Teresina de Goiás, quanto o vereador de São Miguel do Araguaia, atuavam como intermediários, entre paciente e operador do sistema de regulação médica.

"O que chamou a atenção é que alguns operadores do sistema são agentes públicos, mas outros sequer tinham qualquer vínculo com o serviço público. Mas, ainda assim, tinham e acesso ao sistema de regulação médica", afirmou Danilo Victor.

Segundo o delegado, se condenados, os agentes públicos poderão responder por corrupção passiva, inserção de dados falos em sistema de informação e associação criminosa. Já os pacientes, se confirmado que corromperam funcionários públicos pagando propina, poderão responder por corrupção ativa.

Entenda o caso

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (9), a operação Hipócrates, que tem por objetivo de cumprir 22 mandados de prisão temporária, de busca e apreensão e de afastamento cautelar das funções públicas, em decorrência da prática de fraudes e corrupção no sistema de regulação médica estadual.

Durante a investigação, a Polícia descobriu que pessoas estavam pagando a operadores do sistema de regulação até R$ 5 mil para que fossem incluídas indevidamente na fila de regulação médica e “pulassem” na fila de prioridade, a fim de que pudessem realizar cirurgias eletivas, consultas médicas, exames e internações a serem custeados pelo serviço público de saúde.

Estão sendo cumpridos mandados em Goiânia, Goianira, Anápolis, Damolândia, São Miguel do Araguaia e Teresina de Goiás. São investigados crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa.

O POPULAR solicitou posicionamentos à Prefeitura de Teresina de Goiás à Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia, às 12h desta quinta-feira (9), e aguarda retorno.

