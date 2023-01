Um homem de 53 anos foi preso neste domingo (8) após policiais encontrarem quase 10kg de cocaína enterrada na chácara de uma advogada, em Senador Canedo, a 21 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado enquanto transportava parte de droga para o Distrito Federal (DF).

“Posteriormente, o suspeito levou as equipes até uma chácara, de propriedade de uma advogada, onde foi localizado o restante da droga enterrada dentro de um recipiente”, relata a PM. Ao chegar no local, os policiais informaram a dona sobre a situação e ela os acompanhou durante o desenterro da droga.

No total, os policiais encontraram sete tabletes de cloridrato de cocaína, o que, segundo a PM, é a pasta base da droga pura avaliada em, aproximadamente, R$ 500 mil. “Em continuidade nas diligências, foi localizado uma arma de fogo e R$ 25 mil ocultados no interior de um veículo do suspeito”, detalha a corporação.

A Polícia Civil (PC) destaca ainda que, durante as buscas, os agentes encontraram um bloco de anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas. Além disso, informa que o suspeito foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e por porte ilegal de arma de fogo.

A dona da chácara também foi levada para a Delegacia de Senador Canedo, mas foi liberada. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) informou que a advogada foi testemunha do fato. “É de praxe a OAB-GO acompanhar as diligências e assegurar o respeito às prerrogativas profissionais”, destaca.

Como o nome do suspeito e da advogada não foram divulgados, o POPULAR não localizou a defesa deles para maiores esclarecimentos.

Leia também:

- Suspeito de tráfico de drogas é preso dentro de galinheiro, em Trindade; vídeo

- Clínica de reabilitação é fechada e dono preso, suspeito de cárcere privado, em Abadiânia

- Justiça de Goiânia condena casal de empresários e mais 8 por tráfico de drogas em Brasília