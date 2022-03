Cidades Policiais encontram maços de cigarro do Paraguai e anabolizantes em ônibus que viria para Goiânia Carga foi avaliada em R$ 15 mil e depois foi encaminhada para a Receita Federal

Durante abordagem em um ônibus interestadual na madrugada desta sexta-feira (11), na Região Sudoeste do estado, policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar (PM) encontraram e apreenderam 440 maços de cigarro produzidos no Paraguai e 1000 comprimidos de medicamentos anabolizantes. A carga, segundo a PM, foi avaliada em R$ 15 mil e depois...