Cidades Policiais que mataram ex-lutador agiram em legítima defesa, afirma inquérito Delegado afirma que imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas apontam que vítima estava em aparente surto psicótico e avançava na direção dos dois PMs, sem restar outra opção a estes senão atirar. Dupla não tinha arma não-letal para abordagem

A Polícia Civil concluiu que agiram em legítima defesa os dois policiais militares que mataram o ex-lutador de MMA e vigilante José Carlos Alves Coimbra, de 48 anos, após um aparente surto psicótico deste em via pública no Jardim América, em Goiânia, na manhã do dia 2 de agosto, uma terça-feira. O ex-lutador foi atingido por um disparo no abdômen no momento em que ...