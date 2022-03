Cidades Policial é flagrado dando tapa no rosto de jovem algemado em Goiânia Suspeito foi abordado na Avenida Perimetral Norte, algemado no chão e depois de ser levantado levou tapa no rosto

Durante uma abordagem na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, um policial foi flagrado dando um tapa no rosto de um jovem que estava algemado, segundo as informações da TV Anhanguera. O vídeo foi gravado por uma pessoa que passava pelo local no momento. Pelas imagens é possível observar que o homem foi detido no canteiro central - o motivo ainda não foi esclarecido. Em seg...