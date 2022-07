Cidades Policial é internado em estado grave após cair de telhado de casa, em Posse Ele permanece intubado e sedado aguardando vaga em UTI

O policial técnico-científico Leonardo Luiz Pinto, de 34 anos, continua internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Ele ficou gravemente ferido após cair do telhado da casa onde mora. O acidente aconteceu no último sábado (23) em Posse, no Nordeste do Estado. A família informou que o policial fazia reparos na caixa d’água da residência quando...