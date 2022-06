Cidades Policial aposentado assassinado em farmácia é sepultado em Aparecida Principal suspeito do crime é seu ex-genro, Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos

O policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos, será sepultado na tarde desta terça-feira (28), em Aparecida de Goiânia. O homem foi morto a tiros dentro da farmácia da qual era proprietário, localizada no setor Bueno, em Goiânia. O principal suspeito é seu ex-genro, Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos. O corpo foi velado na Pax Universal do Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, de onde saiu por volta das 11h50 em cort...