Cidades Policial dá chutes em homem rendido durante abordagem em Cristalina; vídeo Os policiais envolvidos foram afastados e o caso será investigado, informou a Polícia Militar

Um policial foi filmado dando chutes em um homem que já estava rendido durante uma abordagem em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. As imagens mostram quando o homem está de costas para os policiais, e um deles o chuta por trás das pernas e, depois, nas costas. Segundo a corporação, o caso aconteceu no último domingo (22), após uma denúncia de briga ...