Cidades Policial de 33 anos morre durante corrida para teste físico da Polícia Militar, em Goiânia O tenente Breno Alves Cipriano Silva era lotado no 27º BPM, em Senador Canedo, e fazia a prova para entrar no Batalhão de Choque

O policial militar Breno Alves Cipriano Silva, de 33 anos, morreu durante um teste de aptidão física (TAF) da corporação, em Goiânia, no último domingo (12). Ele era lotado no 27º BPM, em Senador Canedo, e fazia a prova para entrar no Batalhão de Choque. Essa foi a segunda morte registrada durante testes em Goiás em menos de dois meses. O teste estava sendo realiz...