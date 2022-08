Cidades Policial do DF e ex-tenente do Exército são presos suspeitos de tentativa de feminicídio De acordo com a Polícia Civil, o policial penal não aceitava o fim do relacionamento com a jovem de 19 anos e encomendou o feminicídio que, felizmente, não se consumou

Três homens, entre eles um policial penal do Distrito Federal, de 43 anos, e um ex-tenente do Exército, de 22, foram presos na última terça-feira (9) suspeitos de roubar e tentar matar uma jovem de 19 anos em Bezerra, distrito de Formosa. De acordo com as investigações, o policial teria uma obsessão pela vítima, com a qual teve um relacionamento. Ele é suspeito de ser o...