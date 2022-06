Cidades Policial e bombeiro desaparecem após canoa em que estavam naufragar no lago Serra da Mesa Outros dois dos homens que também estavam na canoa conseguiram nada até à margem do lago

Um policial civil e um subtenente do Corpo de Bombeiros, ambos do Distrito Federal, estão desaparecidos após a canoa em que eles estavam naufragar no lago Serra da Mesa, zona rural de Santa Rita do Novo Destino, na noite desta sexta-feira (24). Outros dois homens que também estavam na canoa conseguiram nadar até à margem. O naufrágio aconteceu por volta das 19h na...