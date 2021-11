Cidades Policial mata vizinho por causa de som alto

Reginaldo Alves da Silva, subtenente da Polícia Militar do Ceará, matou a tiros Diogo Lima dos Santos, 18 anos, no bairro Paupina, em Fortaleza, neste fim de semana. O policial era vizinho da vítima e se desentendeu com o jovem após uma discussão por conta de som alto. Além da morte de Santos, os disparos de Silva deixaram ferido um outro homem, de 26 anos, não ident...