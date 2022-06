Cidades Policial militar é flagrado agredindo homem durante cavalgada em Mineiros; vídeo Vítima prestou depoimento à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (6)

Um policial militar e outro rapaz são suspeitos de agredir um homem, de 51 anos, durante a cavalgada de rua de Mineiros, no sudoeste do estado, no último sábado (4). Segundo o delegado da Polícia Civil (PC) que investiga o caso, Thiago Martinho, a vítima prestou depoimento na manhã desta segunda-feira (6). “Identificamos a vítima e ela está prestando depoimento hoje p...