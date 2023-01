Um dia antes de ser morta pelo marido, o soldado da PM Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, a pedagoga Elaine Barbosa de Sousa, de 28, enviou uma imagem para o celular de uma amiga mostrando malas arrumadas e dizendo que se separaria dele, porém, algum tempo depois, mandou nova mensagem dizendo que havia desistido por medo de que ele se matasse. Elaine era vítima constante de agressões, mas sempre que sugeria ir embora o soldado fazia ameaças de suicídio e ela recuava.

O policial matou Elaine e a enteada dele, Agatha Maria de Sousa, de 3 anos, na noite do dia 14 de dezembro, na casa em que moravam, em Rio Verde. A outra filha da pedagoga, Sara Sunshine Sousa Bonifácio, de 5, também foi baleada, mas sobreviveu aos ferimentos. Um amigo do suspeito, também policial, que chegou ao local após receber uma mensagem do mesmo, conseguiu impedir que Rafael se matasse em seguida.

No inquérito policial encaminhado ao Judiciário ao qual O POPULAR teve acesso, é relatado por testemunhas queixas de Elaine em relação a agressões e ameaças feitas pelo soldado. Ela também dizia ter vontade de ir embora de casa junto com as filhas, mas que sempre que a discussão com o suspeito chegava neste ponto ele passava a chantageá-la falando em se matar.

Rafael é retratado por parentes de Elaine, com quem vivia há um ano e meio, e amigos do casal como uma pessoa bastante ciumenta, fechada e de pouca conversa que não gostava de eventos sociais e controlava a vida da esposa. Quando era visto em uma festa de família, ficava pouco tempo e não ia embora sem a esposa.

É dito também nos depoimentos que Rafael tomou medicamentos controlados por um tempo, mas parou ainda no primeiro semestre. Ninguém disse, com certeza, o motivo do tratamento. A defesa do soldado em um recurso afirmou que ele toma medicamentos devido a um traumatismo craniano causado em um acidente em 2018.

No relatório final assinado pelo delegado Caio Martines dos Santos Pereira, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, é relatado uma vez em que um parente da vítima, também policial militar, esteve na residência do casal após uma amiga da pedagoga acionar a polícia para se queixar de violência doméstica. Na ocasião, Elaine teria dito que houve apenas uma discussão, enquanto a amiga afirmou que a vítima foi agredida com tapa no rosto.

Rafael não conseguia esconder o comportamento manipulador e controlador de parentes de Elaine. Uma testemunha contou na delegacia que a pedagoga, que fazia serviços de depilação, só atendia clientes que ele levava até a casa e que o mesmo aguardava o atendimento até a conclusão, sempre vigiando.

Vontade de se separar

Uma amiga disse ter ouvido de Elaine que ela tinha como meta para 2023 se separar e que também ouviu de Rafael que a esposa não tinha opção do divórcio, que “se não fosse dele, não seria de mais ninguém”. Nas últimas semanas, entretanto, os desabafos da pedagoga envolvendo a separação se tornaram mais constantes, segundo testemunhas.

Amigos e parentes de Elaine informaram na delegacia que, quando sugeriam que se separasse do solado, ela dizia que o suspeito tratava bem suas filhas e que o relacionamento anterior já havia sido muito tóxico, pior do que o atual.

Não há muitos detalhes sobre o que aconteceu no dia do crime. Uma testemunha que passou a tarde na casa disse que deixou o local com o casal conversando e que havia entendido que eles iriam visitar a mãe de Elaine à noite. O amigo de Rafael que esteve na casa e o impediu de se matar disse que ouviu do soldado que “havia feito uma besteira” e que a vítima “ficou zoando ele o dia inteiro”.

O mesmo amigo disse que estava na academia quando recebeu a mensagem do soldado e que foi até o local acompanhado da esposa, uma enfermeira. Chegando ao local, encontrou Rafael ao lado do corpo de Sara, com uma arma na cintura. No momento em que o soldado pegou a arma em direção à cabeça, o amigo interveio, impedindo-o de se matar. A enfermeira constatou a morte de Elaine e Agatha e socorreu Sara até a chegada de ajuda especializada.

As vítimas foram atingidas ao todo por 17 tiros, sendo que o soldado precisou recarregar a arma pelo menos uma vez antes de concluir os disparos. As investigações apontam que a pedagoga teria se ajoelhado antes de ser morta, pedindo para que o suspeito poupasse as crianças. Elaine foi morta com oito tiros. Agatha morreu com seis disparos.

Sara foi atingida pelas costas, quando tentava fugir, ao deixar a porta da sala, depois foi baleada mais duas vezes. A Polícia Civil aguarda que a vítima receba atendimento psicológico especializado antes de ouvi-la.

A arma de Rafael que pertencia à corporação tinha sido recolhida havia alguns anos, quando ele deixou o serviço operacional e foi para o administrativo. Porém, ele havia comprado duas, ambas apreendidas.

Rafael, que preferiu ficar em silêncio durante o depoimento, se encontra preso desde o dia 14 de dezembro. O delegado o indiciou por duplo feminicídio, triplamente qualificado, e uma tentativa de feminicídio e pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva, para que o soldado siga detido enquanto o processo tramita na Justiça.