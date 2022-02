Cidades Policial reforça versão de que cobrava dívida em Alto Paraíso Agente de 32 anos prestou esclarecimentos. Ele é um dos suspeitos de extorquir tursita no município do nordeste goiano

O policial civil Reges Alan Alves dos Santos, de 32 anos, reforçou em depoimento na Gerência de Correições e Disciplina da Polícia Civil de Goiás a versão de que teria ido para Alto Paraíso de Goiás com mais dois agentes no sábado (5) para cobrar do empresário mineiro Renan Batista Silva, de 32, uma dívida que este teria com um credor por causa de supostos investimentos f...