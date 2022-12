A Justiça de Goiás manteve a prisão do policial militar suspeito de matar a esposa Elaine Barbosa de Sousa e a enteada de três anos, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A decisão que decretou a prisão temporária de 30 dias de Rafael Martins Mendonça foi emitida pela juíza Lília Maria de Souza, nesta quinta-feira (15).

A prisão temporária de 30 dias foi decidida após audiência de custódia realizada nesta quinta-feira. Segundo a magistrada, esse prazo é "suficiente para a apuração dos fatos".

Em nota, a Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que está tomando as medidas administrativas cabíveis. O crime foi descoberto após o PM ligar para um amigo, também militar, dizendo que tinha feito uma besteira e iria se matar. Sendo assim, o colega foi à casa de Rafael junto com a esposa, que é enfermeira.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

A esposa, Elaine Barbosa de Sousa, e a filha, Ágatha Maria de Sousa, morreram na hora. A outra criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde e levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) nesta quinta-feira (15). A unidade ainda não retornou sobre o estado de saúde da paciente.

Leia também:

Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontraram Rafael deitado no chão ao lado de uma das crianças. Ao ver os policiais, o militar ficou exaltado e precisou ser contido e algemado.

Segundo o boletim de ocorrências, Rafael tinha duas armas em casa, que foram compradas de forma particular. Elas foram apreendidas.

Confira a nota na íntegra:

"No dia 14/12/2023, por volta das 21h, o SD Rafael em seu horário de folga, dentro da sua residência, atirou contra sua esposa e suas duas enteadas.

A PMGO foi acionada para o atendimento da ocorrência e efetuou a prisão do SD Rafael e o conduziu para a delegacia de polícia onde foi autuado em flagrante. A arma utilizada, que era de propriedade particular do policial, foi apreendida e entregue na delegacia.

Após os procedimentos legais o militar foi encaminhado ao presídio militar, onde encontra-se recolhido e a disposição da justiça.

A PMGO lamenta profundamente o ocorrido, que deixa a todos nós consternados com tamanha tragédia.

Informamos que a família das vítimas receberá da PMGO todo apoio solidário neste momento de luto.

A Polícia Militar determinou a abertura de um Procedimento Administrativo Disciplinar e está tomando as medidas administrativas cabíveis.

Ressaltamos que este caso será apurado com o devido rigor."