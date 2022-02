Cidades Policlínica de Goiás oferece vagas de até R$ 5,6 mil Processo seletivo tem inscrições abertas até a segunda-feira (14), com 67 vagas efetivas e 150 para cadastro de reserva

Termina, na próxima segunda-feira (14), o prazo para inscrições no processo seletivo da Policlínica Estadual da Região do Rio Vermelho, localizada na cidade de Goiás. São oferecidas 67 vagas efetivas e 150 para cadastro reserva, com salários entre R$ 1,3 mil a R$ 5,6 mil. São ofertadas vagas para os cargos de assistente de DP, analista administrativo júnior, analis...