A Policlínica Estadual de Quirinópolis abriu processo seletivo para contratação imediata e também para o banco de talentos da instituição. São 14 vagas para início imediato, e os salários variam de R$1,2 mil e R$5 mil. A instituição oferece contratação mais urgente para os cargos de auxiliar de almoxarifado, farmacêutico, fonoaudiólogo, maqueiro, e técnicos de enfermagem, em imobilização e de segurança do trabalho.

As inscrições para o processo seletivo foram abertas na última quarta-feira (11) e vão até as 14 horas da próxima terça-feira (17). Os resultados finais serão publicados no dia 6 de fevereiro na página do processo seletivo. As inscrições são on-line e gratuitas e podem ser feitas pelo site da Policlínica. Para maiores informações é só acessar o edital do processo seletivo.

Para maiores informações é só entrar em contato pelo número (62) 9977-3645.

