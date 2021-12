Cidades Policlínica de Quirinópolis oferta 10 vagas de emprego Remuneração varia de R$ 1,1 mil a R$ 5 mil

A Policlínica de Quirinópolis, na região Sudoeste de Goiás, está com edital aberto para processo seletivo para contratação de profissionais de cargos de assistência à saúde e cargos administrativos. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 5 mil. As inscrições podem ser efetuadas até às 10h do dia 4 de janeiro de 2022. São ofertadas 10 vagas para início imedia...