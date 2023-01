Atualizada às 19h32 de 24/1/23

A ponte que passa sobre o Rio Verdão, na GO-409, entre Turvelândia e Maurilândia, na região Sul de Goiás, foi interditada em meia pista para obras devido ao risco de desabamento nos encabeçamentos, nesta segunda-feira (23), de acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Após os reparos necessários, a Goinfra informou que o trânsito foi restabelecido no local na tarde desta terça-feira (24).

O encabeçamento é uma espécie de aterro nas cabeceiras da ponte para que ela seja nivelada com a estrada, dando condições para que os veículos possam subir e atravessar. Como rota alternativa, a agência sugeriu que os motoristas possam realizar a travessia pela recém-inaugurada ponte de 177 metros sobre o Rio Verdão, também entre os municípios de Turvelândia e Maurilândia.

Leia também:

- Frigorífico demite mais de 300 funcionários e parcela pagamento em 15 vezes

- Justiça recebe denúncia e decreta prisão de suspeito de matar companheira e forjar suicídio dela

Contudo, na tarde desta terça a Goinfra informou que o local passou por reparos e foi liberado para o tráfego. "Os serviços de recomposição do encabeçamento da ponte sobre o Rio Verdão, na GO-409, entre Turvelândia e Maurilândia, foram finalizados no início da tarde desta terça-feira (24/01), pouco mais de 24 horas após a identificação de um princípio de erosão, e o trânsito já foi restabelecido no local", disse em nota.