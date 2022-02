Cidades Ponte do Rio Valentins, em Goiás, é liberada após reparos Trecho foi totalmente interditado após danos causados pela chuva

Foi totalmente liberado o trecho da BR-414, na altura do quilômetro 255, sobre a ponte do Rio Valentins, entre os povoados Faz Tudo e Quebra Linha, em Niquelândia, no norte de Goiás. O local tinha sido interditado nos dois sentidos da via para reparos causados após fortes chuvas dos últimos dois meses. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as precipit...