Cidades Ponte do Rio Valentins, em Goiás, é totalmente interditada após danos causados pela chuva Bloqueio está entre os povoados Faz Tudo e Quebra Linha, em Niquelândia, nos dois sentidos da via

O trecho da BR-414, na altura do quilômetro 2555, sobre a ponte do Rio Valentins, entre os povoados Faz Tudo e Quebra Linha, em Niquelândia, no norte de Goiás, está totalmente interditado nos dois sentidos da via e sem desvio no trecho. O bloqueio ocorre devido às fortes chuvas dos últimos dois meses. As informações foram divulgadas, na manhã desta quarta-feira (16), ...