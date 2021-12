Cidades Ponte entre Santa Teresa e Formoso é bloqueada após fortes chuvas na região Não há previsão para liberação da via

A ponte sobre o Rio Santa Teresa, na GO-241, entre os municípios de Santa Teresa e Formoso de Goiás, no norte do estado, foi bloqueada preventivamente neste sábado (25) após a forte chuva que atingiu a região nos últimos dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passagem foi fechada nos dois sentidos da via por conta do nível de água, que está invadindo o trec...