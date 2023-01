Atualizada às 15h38 de 21/1/2023

A ponte da BR-080 sobre o Rio Araguaia, que liga o distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia, ao município de Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, deve ser entregue até abril deste ano. É o que informou o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante coletiva de imprensa nesta semana.

Na oportunidade, o ministro anunciou investimento de R$ 1,7 bilhão nos setores de rodovia e ferrovia, dentro do cronograma de entregas, denominado Plano 100 dias, para “retomar e intensificar obras, preparar rodovias para o período de chuvas, garantir o escoamento da safra agrícola e diminuir o número de acidentes graves.” Ao todo, serão entregues 861 quilômetros de rodovias e 72 pontes e viadutos.

A ordem de serviço para construção da ponte em Goiás foi assinada pelo governo anterior, em julho de 2020. E, em outubro do ano passado, como mostrou O POPULAR, o então ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, informou que essa obra seria entregue ainda em 2022, o que não se cumpriu.

Até o final do ano anterior, a ponte estava com 100% da infraestrutura finalizada, 100% da mesoestrutura e 70% da superestrutura concluídas. A ponte tem 4 quilômetros de extensão e foram investidos R$ 160 milhões. “A Obra de Arte Especial (OAE) será do tipo estaiada, com uma extensão de 1.031 metros, dois passeios, com quatro mastros de pilares para fixação dos estais com 31 metros de altura”, divulgou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em dezembro passado.

Escoamento da produção

O governo federal reforçou que a construção trará mais segurança, agilidade e deve viabilizar a formação de um corredor rodoviário que facilitará o escoamento da produção agrícola. Além disso, contribuirá com o potencial turístico da região.

