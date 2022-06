O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decretou ponto facultativo nos órgãos públicos municipais na próxima sexta-feira (17), no dia seguinte ao feriado de Corpus Christi, que ocorre nesta quinta-feira (16), e que também não deve ter expediente.

O decreto foi publicado na tarde desta terça-feira (14) no Diário Oficial do Município e prevê que os serviços essenciais, como saúde e limpeza pública, devem ser prestados em regime de plantão na capital.

Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), também determinou ponto facultativo na próxima sexta-feira. O decreto n° 10.097 foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Com a medida, as repartições públicas estaduais também não funcionarão na quinta-feira (16), devido ao feriado.

“O ponto facultativo não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.”

