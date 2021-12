Cidades População busca atendimento e lota UPA do Jardim América, em Goiânia Algumas pessoas aguardam o atendimento sentados no chão

Atualizada às 12h52. Dezenas de pessoas buscaram atendimento, na manhã desta terça-feira (28), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América, em Goiânia. A reportagem do POPULAR esteve no local e registrou em vídeos a intensa movimentação no local. Segundo apurado na unidade, os moradores que estão no local procuram por atendimentos diversos. Alguns aguard...