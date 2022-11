A ativista e denunciante de João de Deus, Andrea Mannelli, recorreu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o juiz Marcos Boechat Lopes Filho, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), por conta do adiamento em três meses de uma decisão sobre ela no caso do ex-médium. Em nota, o tribunal diz que o magistrado deve publicar sentenças “nos próximos dias”.

A informação é da Folha de São Paulo. Andrea relata, em reclamação disciplinar apresentada ao CNJ, que seu processo tramitou normalmente e foi remetido para ter uma sentença no final de agosto.

No entanto, ainda segundo ela, o processo segue sem sentença.

“Há um lapso temporal de três meses em que não houve manifestação do juiz de direito julgador da causa desde o último ato processual protocolado, inércia e omissão estas que afetam diretamente o direito das vítimas do processo criminal em curso”, argumenta a ativista.

Andrea é uma das 500 mulheres que denunciaram o ex-médium João Teixeira de Faria, oJoão de Deus, ao Ministério Público. Ele segue em prisão domiciliar, em Anápolis, e acumula cinco condenações pro crimes sexuais contra mulheres que frequentavam a Casa Dom Ignácio de Loyola, em Abadiânia. As penas somadas chegam a 110 anos.

Iminência de decisão

Procurado, o TJ-GO declarou, em nota, que “encontra-se redigindo três sentenças em conjunto do caso João de Deus (incluindo a do processo em questão), as quais serão publicadas nos próximos dias”.

Ainda segundo a Corte, o caso João de Deus é complexo e “que os três processos envolvem 17 vítimas no total e cerca de 4 mil páginas, para além de depoimentos de mais de uma centena de testemunhas.”

“[O magistrado] esclareceu ainda que o processo da ativista está concluso há cerca de 70 dias e que o prazo que o CNJ e a Corregedoria cobram dos juízes é de cem dias. Ressaltou, por fim, que última audiência do caso João de Deus será no dia 7 de dezembro, ou seja, todos os processos ainda pendentes já estão na fase final e serão julgados até o início do ano que vem. O TJGO ratifica as informações do magistrado”, finalizou.

