Cidades Por despacho, Prefeitura tenta reduzir IPTU de 37,9 mil imóveis em Goiânia Secretário municipal de Finanças assinou despacho mudando de "bom" para "ruim" estado de conservação de residencias e comércios avaliados em até R$ 350 mil, alterando para baixo o valor venal destes imóveis, mas sem inspeção nos mesmos.

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia alterou de "bom" para "regular" o estado de conservação que consta no registro cadastral de 37.971 imóveis residenciais e comerciais. A medida reduziria o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos mesmos, pois impactaria para baixo no valor venal da construção. A mudança teria sido feita sem a devida i...