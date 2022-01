Cidades Pornografia infantil: suspeito preso em Águas Lindas teria aliciado ao menos 68 crianças As apurações mostram que ele se valia do jogo Free Fire para conseguir contato com as vítimas e as forçar a enviar fotos e vídeos nuas e seminuas

A Polícia Civil acredita que ao menos 68 crianças tenham sido aliciadas por um homem preso na última segunda-feira (24), em Águas Lindas, suspeito de chantagear crianças para conseguir fotos e vídeos pornográficos. As apurações mostram que ele se valia de um jogo de celular para conseguir contato com as vítimas, e então as forçava a continuar mandando imagens nuas e s...