Cidades Porteiro de escola de Montividiu é indiciado por produzir pornografia com crianças Inquérito foi finalizado pela Polícia Federal e homem compartilhava imagens na internet

O porteiro de uma escola de Montividiu, no Sudoeste do estado, foi indiciado por produzir material pornográfico de crianças e adolescentes e divulgar na internet. A prisão aconteceu em 26 de maio durante a Operação Querubins, mas as investigações só foram finalizadas nesta semana pela Polícia Federal. Caso seja condenado pelos crimes, o porteiro pode cumprir 25 anos de pri...