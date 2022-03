Cidades Posto de combustível tem bomba interditada após vender gasolina adulterada em Goiânia Fiscais do Procon Goiás testaram e encontraram no estabelecimento do centro da capital teor de 54% de uma substância não identificada na composição da gasolina comum

Uma das bombas de um posto de combustível no Centro de Goiânia foi interditada nesta terça-feira (8) por fiscais do Procon Goiás, que constataram a venda de combustível adulterado durante a realização do teste de quantidade. A fiscalização foi realizada após o recebimento de uma denúncia feita por um consumidor. O nome do estabelecimento não foi divulgado. Uma das am...