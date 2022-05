Cidades Poze do Rodo não aparece e público faz 'quebradeira' em show; cantor nega apresentação Organização do evento havia confirmado presença do artista. No entanto, a equipe dele negou que houvesse qualquer show previsto em Caldas Novas

Parte do público que compareceu a um evento de música em Caldas Novas promoveu um verdadeiro quebra-quebra no início da manhã do último domingo (8), após o encerramento das apresentações. Os presentes teriam se revoltado após o cantor MC Poze do Rodo, que tinha a presença confirmada pela organização, não comparecer ao show. Em vídeo, eles aparecem em uma confusão generalizada, d...