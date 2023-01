Começa nesta quinta-feira (12), a partir das 12h, a pré-matrícula para novos alunos da Educação Infantil em Goiânia. A solicitação de vagas para os Cmeis e CEIs deve ser feita de forma on-line por meio do e-matrícula, no site da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A pré-matrícula é uma solicitação de vaga na instituição de preferência dos pais e/ou responsáveis, desde que atenda a faixa etária da criança. Podem realizar o procedimento aqueles que fizeram o cadastro antecipado da criança, também de forma on-line.

Para este ano de 2023 foram abertas 25.067 vagas para alunos novatos - 10.091 para estudantes do Ensino Fundamental e 14.976 para a Educação Infantil. O cronograma de matrículas teve início no dia 16 de novembro.

Ensino Fundamental

O período para realização da pré-matrícula para alunos novatos do Ensino Fundamental nas escolas municipais de Goiânia começou no dia 5 deste mês, também de forma on-line.

Leia também:

Instituições federais de ensino retomam aulas

Seduc vai priorizar matrículas de filhos de vítimas de violência doméstica, em Goiás

Governo reabre período de matrículas para escolas estaduais

Informações

Conforme consta no site da SME, são requisitos para solicitar uma vaga:

➔ Fazer o Cadastro Antecipado;

➔ CPF do Candidato e do Responsável;

➔ Número do NIS do Candidato (para beneficiários do Auxílio Brasil);

➔ Nome completo do Candidato e responsável;

➔ Data de nascimento do Candidato;

➔ Informar 3 números de telefones para contato com DDD 62.

Caso os pais ou responsáveis desejem alterar a escola ou Cmei, eles deverão preencher o formulário de cancelamento de vaga e, posteriormente, solicitar vaga em outra unidade educacional. Caso a data de nascimento informada no cadastro/pré-matrícula não for a mesma data no registro/certidão de nascimento do educando e se mudar a etapa/idade de atendimento, a vaga será desconsiderada. Em casos de fila de espera, a solicitação deverá entrar para o final da fila com a idade correta.

Em caso de dúvidas ou validação dos cadastros antecipados, os pais ou responsáveis podem entrar em contato por telefone ou comparecer à uma das Coordenadorias Regionais de Educação:

➔ CRE Brasil di Ramos Caiado - Endereço: Rua Prof. Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 - Cidade Jardim CEP: 74415-420. Contatos: 3558-5681/5684;

➔ CRE Central - Endereço: Rua 243, Q.77, Lts.26-29 – St. Leste Universitário – CEP:74603-200. Contatos: 3524-1729 / 1730;

➔ CRE Jarbas Jayme - Endereço: R. C-75, St. Sudoeste CEP:74303-020. Contatos: 3524-1720/1722;

➔ CRE Maria Helena Batista Bretas – Endereço: Av. Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães – CEP:74565-250. Contatos: 3524-2490/2491

➔ CRE Maria Thomé Neto – Endereço: R. C-165, Qd.588, Bairro Nova Suíça – CEP:74275-170. Contatos: 3524-5622/5636.