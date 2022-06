Cidades Praça Cívica terá desvio para obras do BRT Norte-Sul nesta terça-feira Serviço foi iniciado há praticamente um ano e só deve ficar pronto em julho. Mudança em adutora da Saneago vai provocar novas interdições.

O motorista que trafega nas imediações da Praça Cívica, no Centro de Goiânia, encontrará um novo desvio a partir desta terça-feira (14). A Secretaria de Municipal de Mobilidade informou que o trânsito ficará impedido no cruzamento das ruas 82 e 84 e também no anel interno da praça, entre as ruas 83 e 85. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana...