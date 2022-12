Cidades Praça do Trabalhador em Goiânia vai ter novo adiamento de obra Prevista para ter a sua revitalização, finalmente, entregue nesta quinta-feira (22), a Praça vai precisar de pelo menos mais uma semana para ser finalizada

A entrega das obras de revitalização da Praça do Trabalhador foi adiada por mais uma vez, mas ainda com a expectativa de ser entregue neste ano. Sob a responsabilidade da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) desde o fim de junho, o contrato firmado com a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) recebeu aditivo em setembro, data prevista para a...