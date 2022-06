Cidades Praça em Aparecida ganha nome de Murilo Soares, que desapareceu em 2005, aos 12 anos Projeto de Lei alterou nome do Parque da Criança em homenagem ao menino que hoje completaria 28 anos

Depois de dois anos do Projeto de Lei que altera o nome do Parque da Criança, no Setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, a cerimônia será finalmente realizada na tarde desta terça-feira (14). A autoria é do vereador Willian Panda (PSB) e agora o local passa a se chamar Parque da Criança Murilo Soares Rodrigues. A homenagem é ao garoto que desapareceu em 2005, quando tinha 12 anos e nunca mais foi encontrado. “Depois de quase 17 an...