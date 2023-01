A Praça Vanderlei José dos Santos, inaugurada na última terça-feira (3), recebeu iluminação da Prefeitura de Goiânia quase uma semana depois. Localizada na Vila Alpes, a praça entregue sem luz recebeu crítica de alguns moradores do bairro, que reclamaram da situação em alguns grupos de whatsapp.

Segundo o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), a praça foi construída em parceria com a empresa MRV Engenharia, que não colocou a iluminação no projeto. “Como já estava iniciado o serviço, eles não puderam alterar o projeto e nós, da Prefeitura, não pudemos entrar antes deles entregarem.”, explica o prefeito.

Quase uma semana após a inauguração, o local recebeu a iluminação pública por parte da prefeitura. A praça tem 5 mil metros quadrados, com quadra poliesportiva, academia ao ar livre, espaço de convivência e área para animais domésticos. Construída em quatro meses, o espaço também conta com brinquedoteca, áreas para jogos como dama e xadrez, área de convivência, pista para caminhada e pergolado.

Fora as árvores do cerrado que já haviam no local e foram tratadas, também foram plantadas cerca de 50 novas árvores das espécies Primavera, Ipê, Jasmim Manga, Quaresmeira e Pata de Vaca.

Homenagem

A praça receberá o nome de Vanderlei José dos Santos, pioneiro da região e pai do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Goiânia (SindiGoiânia), Ronaldo Gonzaga. “Essa praça é um sonho de muito tempo. Meu pai foi um homem íntegro que deixou uma história muito especial. É uma homenagem que nos emociona muito”, disse Gonzaga em evento de inauguração da praça.