Cidades ‘Pra Ter Onde Morar’: Caiado assina ordem de serviço para lançamento dos editais de inscrição Inscrições poderão ser feitas pelo site da Agehab, com suporte das prefeituras. Nesta etapa, serão entregues 1369 casas, em 30 cidades

Atualizada às 21h17 Foi assinada nesta sexta-feira (24) pelo governador Ronaldo Caiado a ordem de serviço para o lançamento dos editais de inscrição das casas a custo zero da primeira etapa do programa “Pra Ter Onde Morar – Construção”. No total, 30 municípios serão contemplados nessa primeira parte. O lançamento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado...