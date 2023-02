Cidades ‘Pra Ter Onde Morar’: Governo lança edital das inscrições para a primeira etapa do programa Inscrições poderão ser feitas pelo site da Agehab, com suporte das prefeituras. Nesta etapa, serão entregues 1369 casas, em 30 cidades

Foram lançados nesta sexta-feira (24), os editais de inscrição das casas a custo zero em 30 municípios da primeira etapa do programa “Pra Ter Onde Morar - Construção”. O lançamento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Pedro Sales, dos respectivos prefeitos e de outras autoridades. De acordo...