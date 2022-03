Cidades Prazo para cadastro no Passe Livre Estudantil termina na próxima semana Com o retorno às aulas presenciais, é fundamental que os alunos se cadastrem para terem acesso ao benefício da gratuidade das passagens no transporte público coletivo.

O prazo para cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE) termina no próximo dia 22 de março. Alunos de Goiânia e Região Metropolitana podem realizar a solicitação do benefício do primeiro semestre de 2022 no site do programa. Já os alunos que moram em Anápolis devem ir presencialmente a uma das unidades do Vapt Vupt do município. Após a aprovação da s...