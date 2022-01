Cidades Prazo para renovação do ProBem termina no próximo domingo (23) A renovação é um dos requisitos obrigatórios para a permanência do bolsista no quadro de beneficiários deste semestre (2022/1)

Os estudantes contemplados com a bolsa oferecida pelo Programa Universitário do Bem (ProBem), do Governo de Goiás, têm menos de uma semana para acessar o site da Organização das Voluntárias de Goiás e atualizar o cadastro, de acordo com os dados solicitados pelo sistema. O prazo vai até o próximo domingo (23). A renovação é um dos requisitos obrigatórios para a perman...