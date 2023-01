Um levantamento realizado pelo Procon Goiânia encontrou variação de 81,97% a 241,21% nos preços de produtos de hortifruti. A pesquisa foi realizada em nove estabelecimentos comerciais, nos dias 16 e 17 de janeiro de deste ano, e comparou valores de 18 itens.

O órgão de defesa do consumidor alertou que os produtos pesquisados estão na classificação de perecíveis, portanto, os preços podem variar em função do armazenamento, climatização, tonalidade, tamanho, temporalidade e sazonalidade.

Confira as variações das frutas:

- O produto que apresentou maior diferença foi o abacaxi. A fruta pode ser encontrada nos valores entre R$ 4,97 e R$ 13,99, com variação de 181,49%;

- O segundo foi a manga, cujos valores vão de R$ 2,87 a R$ 6,99, com variação de 143,55%;

- O terceiro foi o mamão, cujo valores vão de R$ 5,85 a R$ 11,99, com variação de 104,96%;

- O quarto foi o abacate, cujo valores vão de R$ 3,98 a R$ 7,99, com variação de 100,75%;

- O quinto foi a banana prata, cujo valores vão de R$ 5,49 a R$ 9,99, com variação de 81,97%.

As cinco maiores variações estão entre 181,49% e 81,97%, ou seja, uma diferença considerável. Com a pesquisa, o consumidor poderá economizar. O objetivo da pesquisa é auxiliar o consumidor no momento da compra, possibilitar um melhor planejamento e uma maior economia.

Confira as variações das verduras:

- O produto que apresentou maior diferença foi o repolho. A verdura pode ser encontrada nos valores entre R$ 1,99 e R$ 6,79, com variação de 241,21%;

- O segundo foi a cebola, cujos valores vão de R$ 2,98 a R$ 7,99, com variação de 168,12%;

- O terceiro foi o limão, cujo valores vão de R$ 1,49 a R$ 3,99, com variação de 167,79%;

- O quarto foi a cenoura, cujo valores vão de R$ 2,87 a R$ 5,69, com variação de 98,26%;

- O quinto foi o alho, cujo valores vão de R$ 13,49 a R$ 24,99, com variação de 85,25%.

Vale ressaltar que em caso de elevações abusivas de preço, o Procon Goiânia recomenda aos consumidores que denunciem pelos canais de atendimento: (62) 3524-2942, 3524-2936 e aplicativo Prefeitura 24hrs.