Preço de imóveis em Goiânia tem segunda maior alta entre capitais no país

O preço dos imóveis em Goiânia registrou a segunda maior alta entre as capitais do país no acumulado de 2022, aponta levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Com uma variação positiva de 20,91%, a capital ficou atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo, que registrou 23,23%, conforme o Índice FipeZap+ de Venda Residencial publicado n...