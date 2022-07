Cidades Preço dos combustíveis não deve ter nova queda em Goiás no curto prazo, avalia Sindiposto Márcio Andrade, presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis, acredita que não há mais espaços ou movimentações possíveis para reduzir preço dos combustíveis

A última queda de preços nos combustíveis foi colocada em prática na quarta-feira (20), após anúncio da Petrobrás. Há três semanas, o consumidor vem sentindo no bolso a redução do custo nas bombas, mas segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Andrade, não há mais previsão de novos encolhimentos. “Não há exp...