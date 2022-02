Cidades “Prefeito foi induzido ao erro” sobre IPTU, diz ex-secretário de Finanças de Goiânia Jeovalter Correia afirma que revisão dos valores do imposto não pode ser feita de forma coletiva pela Prefeitura

Ex-secretário de finanças de Goiânia, Jeovalter Correia diz que não é possível fazer revisão dos valores do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de forma coletiva, como chegou a ser anunciado pela prefeitura recentemente. Ele concedeu entrevista à jornalista Cileide Alves, apresentadora do Chega Pra Cá, do Popular, e disse que a análise que permitiria a diminuição do...