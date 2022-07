A Prefeitura de Goiânia abriu mais uma bilheteria para o público no Parque Zoológico. A ação que aconteceu por meio da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul) visa atender com maior rapidez e evitar filas nesse período de final de férias em que o movimento do local aumenta de forma significativa.

A ação da prefeitura vem depois de reportagem do POPULAR mostrando a insatisfação dos visitantes do Zoológico com uma série de inconvenientes na hora de passar pelas catracas. Entre as reclamações está a forma de pagamento, sendo aceito apenas dinheiro em espécie, sem troco, além de longas filas por causa da demora no atendimento.

“A bilheteria extra funciona em outra entrada do parque e vai operar sempre que necessário, principalmente nas férias. O nosso foco é o conforto das pessoas”, disse o presidente da Agetul, Valdery Junior.

Segundo dados da Agetul, nas férias escolares, 70 mil pessoas visitaram o Zoológico durante todos os dias de funcionamento. O Parque fica aberto das 8h30 às 17h, com compra de ingressos até as 16h.

A Agetul explica que, ao atingir o limite de 10 mil pessoas, é preciso que quem esteja na fila espere a saída de uma parte dos visitantes. Isso é para garantir a segurança das pessoas e bem-estar dos animais, informou Valdery Junior.

Funcionamento do Parque Zoológico

- Aberto de quarta-feira a domingo, das 08h30 às 17h, com compra de ingressos até as 16h.

Valores dos Ingressos:

-Inteira: R$ 5,00

-Meia-entrada: R$2,50 – Idosos com 60 anos ou mais, estudantes com a Carteira de Identificação Estudantil (CIE), jovem de baixa renda devidamente identificado, professores das redes estadual e municipal de ensino, doadores de sangue habituais, devidamente identificados.

-Isenção: Crianças com até 05 anos, Pessoas com deficiência e acompanhante

Necessário apresentar:

-Carteira de Identificação Estudantil – CIE

-Para jovens de baixa renda – ID Jovem – Identidade Jovem

-Doadores de sangue habituais – comprovante de doação

-Identidade para maiores de 60 anos

-Documento de identificação para menores de 05 anos

Escola Monitorada (Exclusivamente com agendamento)

-Isenção: escolas públicas e Cmeis de Goiânia

-Meia-entrada: escolas públicas estaduais ou de outros municípios, e escolas particulares

-Entidades ou instituições assistenciais, religiosas, filantrópicas e sociais (exclusivamente com agendamento)

-100% de Isenção: adultos ou crianças

Leia também:

- Entrada do Zoo de Goiânia é alvo de queixas

- Terceirização de parques em Goiânia tem aditivo de 35% após 3 meses de contrato